Что происходит на Горьковском мосту?

В течение минувшей недели на проезжей части Горьковского моста производились противоаварийные работы. Мост соединяет центр Керчи с районом им. Войкова.

На прошлой неделе одну из полос Горьковского моста рабочим пришлось перекрыть для того, чтобы приступить к противоаварийным работам. В рамках данных работ, будет ликвидирована трещина, которая весьма длительный период располагалась на самой вершине сооружения и мешала движению транспорта.

В ходе реконструкции моста, ведутся работы не только по укреплению фундамента дорожного полотна, но также производятся противооползневые работы.

Важно отметить, что работы на мосту не мешают движению транспорта и не создают существенных пробок.

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Как сообщал ранее сайт KerchINFO.com, из резервного фонда Республики Крым выделены средства на проведение противоаварийных работ на Горьковском мосту. Работу производит севастопольская фирма «Ристон». На работу выделили порядка 67 миллионов рублей. Ремонтные работы ведутся с 11 декабря 2016 года.

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