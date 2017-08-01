Что происходит на Керченском мосту 1 августа

На Керченском мосту продолжаются активные работы. Вскоре мостостроители приступят к транспортировке арок на фарватерные опоры будущего моста.

На днях работники стройки века завершили укрупнительную сборку автодорожной арки моста. Работы проходили на керченском берегу. Она замыкается на высоте 45 метров от основания конструкции. В целом арка состоит из 200 крупных элементов: блоки ортотропных плит, арочных сводов и так далее. Для их сборки рабочим пришлось выполнить 4,5 км стыковых швов первой категории и закрутить 175 тысяч штук высокопрочных болтов.

Важно отметить, что арочный пролёт железнодорожного моста уже готов к установке в проектное положение.

После установки арок на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров от воды. Транспортировка арок будет проходить в период с 3 августа до 4 сентября текущего года.

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Тем временем в Керчь идёт понтон, который будет задействован в транспортировке арок на фарватерные опоры. Плавсредство должно быть в Керчи уже скоро.

Параллельно с этим продолжаются работы на фарватере. Опоры, на которые через несколько дней будет производится транспортировка, уже почти готовы к столь масштабной операции.

Напомним, Керченский мост соединит Крым и материковую Россию, его длина состовит 19 км. Объект планируют ввести в эксплуатацию в два этапа: в декабре 2018 года запустят автомобильную часть, а в конце 2019 года по железнодорожной части моста пройдут первые поезда.

Строительство Керченского моста 1 августа фото

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