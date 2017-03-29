Что случилось с Керченским мостом?

Средства массовой информации Украины с завидной постоянностью пугают общественность сенсационными заголовками типа: «Главный проект Путина на грани провала» или «Стройка века разваливается». На чем они основываются? Да фактически ни на чем. Что с Керченским мостом? Да ничего! Стройка идет в штатном режиме.

Украинская пресса занимается своим любимым занятием — мечет фейки. Как утопающий за соломинку, они хватаются за любую мало-мальски внештатную ситуацию и раздувают ее до масштабов катастрофы.

Одним из последних информационных поводов стал инцидент, произошедший 19 марта. Рабочие планировали к установке временную волнозащитную конструкцию, состоявшую из гофрированных труб, соединенных металлической рамой. Она должна была размещаться около технологической площадки в районе фарватера Керчь-Еникальского канала.

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Однако, получив предупреждение о надвигающемся шторме, строители приостановили монтаж и приняли все меры по технике безопасности.

Ночью трубы были штормом унесены с Керченского моста, и утром их обнаружили в районе Змеинки. В пресс-службе стройки оперативно отреагировали на ситуацию и отметили, что инцидент никоим образом не скажется на сроках бетонирования фарватерных опор, так и на графике строительстве моста в целом.

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СМИ Украины пытались даже привлекать «российских ученых», которые пытались доказать, что строительство Керченского моста «бессмысленно и беспощадно». К примеру, старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий МЕДОВАР пытался доказать, что на месте строительства моста настолько сложная геология, что даже специалисты в СССР «завернули» проект по строительству. Что ж, оказывается что ни «грязевой вулканизм», ни шесть водоносных горизонтов, ни карст не смогли помешать началу и успешному продолжению «стройки века».

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Смаковали украинцы и «проколы» с поиском подрядчиков для строительства железнодорожных подходов к Керченскому мосту. Мол, все отказываются, т. к. исполнение контракта в большинстве случаев на столь эффективные и горячо любимые всеми «антироссийские санкции». Эта новость прошла в конце 2016 года. И что? Сейчас подходами занимается компания «Стройгазмонтаж». Думается, это в очередной раз доказывает «эффективность» санкций.

Что ж, наверняка, если продолжать следить за тем потоком ахинеи, которая несется со страниц украинских СМИ, то наверняка можно будет прочитать еще много интересного, порой смешного, порой нелепого. Что же на самом деле происходит с Керченским мостом сейчас лучше узнавать из правдивых источников. Таких, как KerchINFO.com, например.

Ведь мы точно знаем, что на сегодняшний день строительство идет даже с опережением графика. Монтаж судоходных арочных пролётов ведётся на Керченской стороне, увидеть это можно со смотровой площадки Керченского моста. Постепенно вырисовываются очертания дуги арки железнодорожного моста. Она становится все выше, так же как и подъемные краны, которые задействованы на этом участке строительства моста в Крым.

Как выглядел мост 26 марта 2017 года смотрите на сайте KerchINFO.com.



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