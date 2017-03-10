Что случилось с Приморским парком за 84 года

Зима закончилась и весна полноценно вступила в свои права. Это значит, что вскоре на улицах города значительно потеплеет, откроется сезон пикников и все отправятся на природу.

Кто-то поедет на дачу, кто-то на побережье, а кто-то в городские парки. Корреспонденты KerchINFO.com отправились в один из таких парков, чтобы посмотреть своими на сколько он готов принимать жителей и гостей города на пикники.

Приехав на место, в Приморский парк, который находится в конце ул. Войкова, мы увидели следующую картину. Территория парка находится в очень запущенном состоянии. Журналистов KerchINFO.com и керчан, в целом, очень беспокоит судьба городского парка, точнее то, во что он превратился.

В советские годы парк был популярным местом обитания многих керчан и занимал важное место в жизни города. Не только в выходные и в праздники, но и в обычные будни, десятки керчан приходили в парк, чтобы провести здесь свой досуг и культурно отдохнуть на природе.

Небольшой и уютный парк получил свое название из-за приморского расположения. Начиная с 30 годов , парк активно озеленялся и развивался. На входе в парк стояла красивая, и некогда ухоженная арка. В тот период здесь сажали редкие для тех времён деревья и растения. В просторном парке работали карусели, сезонный кинотеатр и тир. Обустроенный парк для культуры и отдыха, был небольшим, всего 12 га. Этот островок дикой природы буквально утопал в зелени. В то время были даже созданы специальные штаты для ухода за растениями. На территории парка проводились различные праздники.

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«Парк был красивым и нарядным. Очень много зелени! По центральной аллее много флагов по всей длине аллеи — там кое-где ещё остались подставки под них. По всей территории парка стояли прожекторы. Башни ещё сохранились, но прожекторов давно нет. Также было и простое освещение — фонари, много скамей. С правой стороны парка (в сторону лодочных гаражей) была танцевальная площадка и там проходили дискотеки. Чисто было по всей территории, урны стояли и хорошо убиралось. Помню, что народа здесь много бывало, особенно по праздникам. И несмотря на количество людей, такой грязи, как сейчас, не было и в помине. В парке было также кафе, а потом на его месте Варьете. Сейчас остался только фундамент. Очень много для парка делал директор з. Войкова Я. Аптер. Вот как-то так», делится своими воспоминаниями житель Керчи тех времён Николай Валентинович.

Зная великолепную историю существования парка и каким он был раньше, обида берёт за тот хаос, который происходит на его территории в наши дни. Сегодня, парк им.Войкова просто погибает. Всё, что было здесь ранее, осталось только в памяти и на фотографиях жителей тех времён. Неухоженная арка, фасад которой находится в плачевном состоянии, 4 фонаря и три скамьи на всю территорию парка, а также горы суховеев и мусора. Это всё, чем в наши дни парк может порадовать глаз керчан.

Пусть сегодня парк уже не тот, здесь больше не так людно и больше не проводятся разные культурные мероприятия. Но он был и остался любимым местом отдыха многим керчан. Одно из самых зелёных мест в городе, хранит в себе целую культурную эпоху нашего города.

Сегодня этот объект нуждается в защите и сохранении. Остаётся только надеяться, что власти города не останутся равнодушными к зелёному «сердцу» Керчи в скором будущем займутся его облагорожением.



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