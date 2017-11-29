Что спрашивали керчане у министров Крыма?

Несмотря на дождливую погоду сегодня керчане с самого утра не сидят дома. У горожан накопилось большое количество вопросов, которые на местном уровне решить по разным причинам не удаётся – приходится идти на приём к республиканским чиновникам. Сегодня выдалась хорошая возможность не выезжая из Керчи встретиться с ними лично и задать свой вопрос. Журналисты КерчьИНФО отправились по местам приёма горожан и узнали.

В керченской Администрации в 10 часов начался приём заместителя председателя Совета Министров Республики Крым Игоря МИХАЙЛИЧЕНКО.

Здесь собралось около 40 человек (подобная очередь была только в школе №15, где проводила приём Министр ЖКХ РК Марина ГОРБАТЮК). Сюда пришли люди с различными вопросами – здравоохранения до путевок на Чёрные воды.

Юрий, бывший житель дома №44 по улице Цементная Слободка

«Фактическое переселение состоялось. Нет проблемы в сносе Цементной слободки. Мы уже давно живём на шоссе Героев Сталинграда. Сейчас вся проблема в том, что городская Администрация не может подготовить необходимые документы. На новые квартиры документов нет. По поводу второй квартиры сейчас вопрос – документы не были выданы на момент смерти моего отца. Я уже обращался к Аксёнову. Прокуратурой сказано,то я в своём праве. Министерством жилищно-имущественных отношений тоже было сказано, что я в своём праве. Но Администрация считает по-другому. Пытаюсь добиться, чтобы всё было по справедливости».

Марина Валентиновна, жительница ул. Рыбаков

«Проблема РЭСа. Всему городу РЭС дал к основному договору подписать дополнительное соглашение. Сказали, пока не подпишите соглашение мы вам не будем выдавать счета на оплату, а не будет счетов, значит отключим электроэнергию. Подписав это соглашение в октябре 2017 года, они нам делают перерасчёт с 2015 по 2017 год. Отменяют действие приборов учета, не ставя нас об этом в известность и считают по общей площади. Они мне насчитали за три года по площади 129 тысяч рублей! Когда такое было, чтобы электроэнергия считали по площадям? У них все балансы по подаче электроэнергии сошлись. Возникает вопрос – что же вы пересчитываете? Мы обращались в директору КРЭС Березуцкой, больше месяца нет ответа».

Людмила Устиновна, жительница улицы Войкова 31, ЖСК-6

«У меня тоже вопрос с РЭСом. У меня вот договоры есть, от 2015 года. Тогда мы были потребителями. А сейчас Министерство энергетики России нас сделало исполнителями. И отсюда всё выходит, отсюда ноги растут. Они с нового года контролеры (больше 50 контролеров) которые обслуживают тех, кто на абонентном, они их сокращают и все обязанности на нас силой».

Николай Михайлович, 80-летний пенсионер

«Если я прихожу в больницу, чтобы попасть к врачу, нужно написать заявку и простоять в очереди 14 дней. Затем сдать анализы. Ещё ждать результатов. Затем получить направление к какому-то из докторов. Это всё занимает уйму времени. В центральной части города 10 медицинских центров и везде очереди. Я не понимаю, как врач, работая в государственном предприятии, принимает где-то ещё. В больнице не принимает, а в других каких-то центрах – работает. Кто им выдаёт на это лицензии? Это юридический вопрос».

Жители улицы Короленко

«У нас на улице Короленко, возле домов №9-11 огромная яма. Дорога разбита. Там невозможно не пройти, не проехать. Нам бы там дорогу. Помогите. Хотя бы щебнем там заделать. Мы уже не говорим об асфальтировании. Хотя бы так её укатать, чтобы не было воды».

Ольга Владимировна, жительница улицы Короленко, инвалид второй группы

«Перестали давать бесплатные путёвки на Чёрные воды. Я инвалид второй группы. В этом году только в апреле и в марте, и вот моя очередь подошла в сентябре. и я её нес смогла получить. сказали, что уже не дают. А мне для позвоночника, мне надо туда, именно там целебная вода. Благодаря ей я не делаю операции. Каждый год туда езжу и поддерживаю здоровье и чувствую себя человеком».

В здании Центра занятости на Кирова 5 с утра принимал ещё один зампред Совмина Владимир СЕРОВ.

Здесь не было очередей. Некоторые керчане даже переходили сюда из Администрации, узнав,что не нужно тратить часы на ожидание. С Ольгой Владимировной мы снова встретились здесь. И на приёме у Владимира Николаевича на её вопрос дали ответ.

«Порядок распределения путёвок – другой. Чёрные воды как любой санаторий может выйти на тендер Фонда социальных страхований и продать свои путёвки. Но, через поликлинику получают те граждане, которые не имеют группы инвалидности, но имеют показания по текущим заболеваниям. Сейчас между Минздравом и Фондом социального страхования действительно есть такое перераспределение. Один поток бюджетных средств там, другой – там». Керчанку попросили оставить свой номер телефона, и сообщить о её проблеме Министру здравоохранения.

Жители дома по улице Чкалова 143 не знают, смогут ли «протянуть эту зиму».

«Дом отключен от отопления, крыша пришла в негодность. Куда только не обращались – одни обещания. Дом не рассчитан на электричество, а морозы начнутся, все включат обогреватели и как? Газа в доме тоже нет».

Заместитель начальника Управления ЖКХ Игорь БИТЕЙКИН, присутствовавший на встрече с министром, предложил провести комплексное обследование. По его словам, это распространённая проблема по всей Керчи, её нужно решать в ручном режиме. Владимир СЕРОВ дал указания, сначала решить проблему краткосрочно, чтобы жители перезимовали, а потом принимать долгосрочные решения.

В здании территориального отдела по Керчи и Ленинскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора решались экологический проблемы.

Здесь вела приём заместитель Министра экологии Наталья СОЛОГУБ.

Керчан было не много, но все – с важными вопросами.

Нурьян Вербековна, жительница дома №43 по улице Новая

«Возле моего дома, в 15 метрах находится Автомойка. Мы с мужем задыхаемся. Не можем дышать нормально, потому что целый день машины ездят, выхлопные газы. Целый день моют машины, воск, химические отравляющие вещества. Нарушение моих прав. Нарушение прав мужа. Ну, на них жаловаться? жаловались в прокуратору, до сих пор ответа нет. Вот пришла, как по-старинке, вот приедет барин, нас рассудит».

Жительница Керчи

«Урочище САД- База СНТ луч. Пособирали грибов с детьми. Невозможно пройти. Заросли, грязь. Люди за собой даже не убирают. Обращались к лесникам, они даже не приехали. А там живут люди, которые готовы сами выйти и убирать, только чтобы им разрешили. Как ребёнку объяснить, почему валяются деревья, почему нельзя пройти. Мало того, что никто ничего не подсаживает. Издалека он смотрится красивым, шикарный сосновый лес.

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