Социальные сети пестрили информацией о массовой гибели дельфинов, занесенных в красную книгу. Но переживать не стоит, в погоне за яркими заголовками крымская пресса опубликовала непроверенную информацию, не получив официальных комментариев. Журналисты сайта KerchINFO связались с Росприроднадзором.

Разложенные трупы дельфинов на берегу Керчи – картина не для слабонервных. Естественно, возмущенные активисты тут же написали жалобы во всевозможные инстанции и выложили фотографии в сеть. Механизм был запущен.

Безусловно, керчане правы – гниющие тела животных не должны лежать на пляже и в этом вина коммунальных служб, которые вовремя не подали заявку по факту гибели в соответствующие органы и не очистили пляж. Но писать о «массовой гибели» и «вымирающем виде азовок» — это перебор.

Журналисты сайта KerchINFO связались с Росприроднадзором, где нам прокомментировали ситуацию о гибели дельфинов. Итак, получив информацию о смерти млекопитающих, специалисты осмотрели тела животных и проверили береговую линию от поселка Капканы до Героевки. Всего было обнаружено два тела дельфинов, которые погибли непосредственно в проливе около месяца-двух назад и морем выброшены на берег. Расстояние между телами – порядка двадцати километров. Оба дельфина, как предполагают специалисты, были ослаблены. Одному животному было около 10 лет (пожилая особь), второй дельфин — совсем молодой.

Справка о результатах обследования побережья Керченского пролива, на котором отмечены трупы дельфинов, гласит: «Зимой дельфины-азовки не обитают в Керченском проливе, а заходят в него только в марте-апреле, двигаясь в сторону Азовского моря за мигрирующими косяками рыбы (атерина, сельдь, кефаль и др.). Возможной причиной гибели азовок стала их неестественная задержка ослабленных или больных животных в Керченском проливе, приведшая к голоданию дельфинов, их ослаблению в результате нехватки пищевых ресурсов и неблагоприятных погодных условий».

Ежегодно зимой наблюдаются единичные случаи смерти дельфинов, что является естественным фактом. Специалисты успокаивают керчан и заверяют, что массовой гибели дельфинов не зафиксировано.

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