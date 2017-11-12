Что такое детский театр в Керчи?

В прошлые выходные маленькие керчане ходили на премьеру спектакля театра Марины ТАРАСОВОЙ – «Кот в сапогах». Для театра это пятый, юбилейный сезон. И по словам режиссёра, начался он очень красочно!

В осеннюю театральную программу Керчи хулигански ворвался яркий «Кот в сапогах». Постановку сразу оценили зрители, говорит режиссёр театра Марина ТАРАСОВА: «По всей видимости пришли те зрители, которые посещали все пять лет наши спектакли. Было ощущение, что они пришли нас поприветствовать и поздравить, потому что очень добрая атмосфера была, они нас очень поддерживали, а в конце приветствовали криками «Браво!!Молодцы!»».

Редакция КерчьИНФО разыгрывала билеты на спектакль, по отзывам победителей, спектакль действительно – замечательный: «Места хорошие, совпало так, что у театра был 5 лет – юбилей. Праздник детям устроили, подарки подарили. Костюмы замечательные, актёры. Нам очень понравилось»

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Свои спектакли театр маркирует по возрасту от 3 лет до 100. Мамы и папы, бабушки и дедушки, на них не заскучают, а что говорить о детках, смеётся Марина Владимировна: «Мы заметили, что они интересны, как для дошкольников, так и ребятам младшего школьного возраста. С огромным удовольствие посещают наши спектакли, реакция великолепная, это наш зритель, наша аудитория».

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На вопрос, чем детский театр отличается от взрослого, Марина ТАРАСОВА без особых раздумываний ответила – подачей: «Он более эмоциональный, и честный. Вы понимаете, дети настолько чувствуют фальшь, что мы вообще не имеем право на какую-то неправду. Ну и конечно, это яркие краски,эмоции и правда».

Справка: Детский театр Марины ТАРАСОВОЙ появился в Керчи пять лет назад. Основной состав театра, по словам режиссёра, бывший филармонический костяк: «Правда, сейчас уже подросли дети, наши воспитанники, они уже взрослые, играют взрослые, и юноши и девушки». Первые выступления театра проходили на площадке в культурном центре им. Богатикова, однако сейчас сказки стали более масштабные – большие декорации появились, и теперь актёры выступают на более сложной сцене во Дворце Культуры «Корабел». Спектакли там получаются широкомасштабными. Но и про старую сцену актёры не забывают. Сейчас в театре полным ходом идёт подготовка к новогодним постановкам. Зимние спектакли керчане увидят в первых числах января на обеих сценах.

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