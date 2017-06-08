Что такое МРТ коленного сустава

Коленный сустав – это одно из самых крупных и сложно устроенных сочленений человека, которое ежедневно выдерживает огромные нагрузки. Вместе с этим, колено является достаточно уязвимым образованием, которое подвержено различным заболеваниям и травмам. Повышают риск патологии коленного сустава следующие факторы:

избыточная масса тела, избыточные нагрузки;

постоянное микротравмирование составных компонентов сустава;

плохое развитие мышечного корсета сочленения;

врожденные и приобретенные заболевания опорно-двигательного аппарата;

занятия профессиональным спортом, травма или операция на колене в анамнезе;

пожилой возраст;

Многие болезни коленного сустава имеют схожие симптомы, поэтому их диагностика несколько затруднена и требует дополнительных методов обследования. Важно установить и причину патологии, так как лечение напрямую зависит от нее и в каждом случае различается.

Магнитно-резонансная томография считается современным, точным, высоко информативным методом диагностики состояния коленного сустава, который позволяет получить изображения костей, хрящевых элементов, связок сустава, мягких тканей, окружающих его. Действие магнитно-резонансной томографии заключается в том, что на исследуемый орган осуществляется воздействие радиочастотных импульсов различной структуры и продолжительности. Они отличаются по интенсивности сигнала, что оказывает влияние на степень контрастности при получении объемного изображения.

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Во время проведения такой процедуры врач получает максимально точную информацию о структурных изменениях или повреждениях даже на начальном этапе заболевания. МРТ коленного сустава дает исчерпывающую информацию о состоянии мягкотканных структур. Этот метод исследования является единственным, с помощью которого выявляют патологические состояния. На основании полученного изображения можно судить о следующем:

состояние связок сустава и мениска, наличии разрывов или утолщения сухожилий;

наличие опухоли внутрисуставных структур;

деформации костных поверхностей, изменение формы и ширины суставной щели при артрите или артрозе;

наличие микротравм костных поверхностей, внутрисуставные гематомы и другие скопления жидкости в синовиальной полости.

Используя снимки, полученные при проведении МРТ коленного сустава и заключение из диагностического центра, врач может провести более качественную диагностику, при необходимости спланировать оперативное вмешательство. Часто магнитное сканирование применяют для контроля качества проведенного лечения.

Что может показать снимок МРТ колена?

Благодаря такому обследованию можно увидеть довольно много анатомических структур. Как пример, на полученном снимке прекрасно видно состояние костной составляющей, а также расположенных поблизости тканей.

МРТ колена является диагностическим методом, для которого не нужно заранее готовиться. Но все-таки стоит учесть следующие рекомендации: Сканирование и изготовление большого количества снимков, из которых впоследствии формируют трехмерное изображение, длится примерно 40 минут. Пациент все это время должен неподвижно лежать. Индукционные катушки будут располагаться на уровне больного колена, они способствуют созданию не только мощного магнитного поля, но и громкого стука. Мнительные и легко возбудимые пациенты могут испытывать дискомфорт, поэтому желательно использовать успокаивающее средство. Противопоказанием для проведения обследования является наличие кардиостимулятора, искусственных сердечных клапанов или металлических осколков в организме.

Отзывы пациентов свидетельствуют, что практически все остались довольны этим обследованием. По словам пациентов, точность результата, безболезненность и безопасность исследования — это то, благодаря чему процедура становится все более популярной с каждым днем.

В нашем центре «МРТ Керчь» к каждому пациенту имеется индивидуальный подход, подробный сбор анамнеза и консультирование специалистом.

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У нас работают высококвалифицированные врачи рентгенологи, гарантирующие безупречное качество Вашего обследования. Пациент получает на руки заключение, распечатку пленки и по желанию запись на диск. Ежедневно ведется консультативный прием главный врачом МДЦ ООО «МРТ Керчь» Никоноровой Надеждой Ивановной.

Персонал администраторов и лаборантов позаботится о том, чтобы пациенты чувствовали себя комфортно на протяжении всего обследования.

Мудрый человек предотвращает болезни, а не лечится от них — так гласит пословица.

Помните, здоровье Ваших суставов зависит от Вас, а мы в свою очередь готовы Вам помочь! Ведь эффективная диагностика — залог успешного лечения. Не лишайте себя радости полноценной жизни!

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