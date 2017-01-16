Что выбрать: ламинат или линолеум?

Ламинат и линолеум – два очень популярных напольных покрытия. Как правильно подобрать нужное именно вам и определить качество оного, поможет разобраться данная статья.

Ламинат – это прессованные панели ДВП прямоугольной формы с расположенными со всех сторон замками. Форма замков чаще всего запатентованная, уникальная для одной фирмы. Отдельная панель, ламель, с наружной стороны покрыта специальным устойчивым к влаге и повреждениям составом на основе смол меламина.

Линолеум производится из ПВХ-сырья, которое прессуют и выкатывают. Существует также натуральный линолеум, но его стоимость стоит наряду с паркетом. Его верхняя сторона имеет износостойкий слой, а нижняя – войлочный или изопреновый слой, который увеличивает звуко- и теплоизоляцию.

В наше время оба покрытия поддаются строгому контролю, поэтому, если товар сертифицирован, беспокоиться о вредных выделениях и другом возможном ущербе для здоровья не стоит.

По требованиям к условиям эксплуатации и нагрузки напольные покрытия делятся на четыре типа. Для маркировки используется двузначное число. Первое определяет принадлежность помещения и, в зависимости от этого, толщину покрытия:

1 – нечасто используемые помещения;

2 – жилые квартиры или дома, толщина панелей ламината составляет 6 миллиметров, линолеума – от 2 до 2,5 миллиметров;

3 – офисные помещения, показатели толщины ламината – от 7 до 10 миллиметров, линолеума – от 2,5 до 3,5 миллиметров;

4 – производственные, промышленные помещения, толщина ламината – от 10 до 12 миллиметров, линолеум – от 3,5 до 4 миллиметров.

Вторая цифра определяет интенсивность использования. Она проверяется на специальной установке – истирочной машине под названием тайбер – и измеряется в количестве оборотов тайбера:

1 – от 6000 до 10000;

2 – от 10000 до 18000;

3 – от 18000 до 25000;

4 – более 25000.

Покрытия с маркировкой «1» не желательно применять в качестве напольных.

Такие показатели, как теплоизоляция, шумоизоляция, электроизоляция и прочие, определяют отдельные классы напольных покрытий с выраженной защитой определенного типа.

Особенности хранения, укладки и использования линолеума

Этот материал не устойчив к морозу, перегибам, нагрузке на рулон, длительному хранению «стоя», в свернутом в рулон состоянии. Об этом нужно не забывать при его транспортировке, так как придется воспользоваться специальным транспортом.

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В то же время линолеум не боится влаги, так как не пропускает и не впитывает ее. Но вот контакт с острым металлом или ножками мебели может привести к появлению царапин и прочих дефектов на отдельных участках.

Данное покрытие продается в погонных метрах, по этой причине практически невозможно обойтись без остатков (которые иногда достигают пары метров) во время подгонки и подрезания под размер помещения.

Материал можно склеить «холодной» сваркой в случае неточной подрезки или появившихся дефектов. Но при его укладке поверхность должна быть идеально ровной и гладкой, поскольку все ее изъяны со временем станут видны. Самым целесообразным использованием считается укладка линолеума в помещениях с повышенной влажностью.

Особенности хранения, укладки и использования ламината

Ламели удобно хранить и транспортировать штабелями до двух метров высотой, при этом допускается нагрузка сверху.

Этот материал не боится нагрузки в виде мебели и плохо поддается механическим воздействиям (царапинам и т.д.), но боится воды, так как впитывает ее.

При необходимости ламели можно приобрести поштучно, к примеру, для замены поврежденного участка. Поверхность под укладку ламината не обязательно доводить до идеально ровного участка, так как он перекрывает мелкие впадины за счет своей жесткости.

Применение ламинатной доски возможно во всех помещениях с нормальным уровнем влажности.

Приняв во внимание всего три основных параметра (влажность воздуха в помещении, возможность точного расчета площади, необходимость в замене отдельных участков), можно легко подобрать нужное напольное покрытие для каждого конкретного случая.

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