Что хранит в себе Караларский природный парк?

О существовании Генеральских пляжей керчане знают, но бывали там не все. К примеру, оператор КерчьИНФО и, по совместительству, велосипедист — там не был. А эти места — пляжи, бухты, и степи — располагают к велосипеду, мотоциклу, и хождению пешком.

Расскажем ему и тем, кто ещё не выходил чернющим из озера Чокрака, а после купания в Азовском море не следовал дальше в Караларскую степь, почему туда ехать, идти, бежать – обя-за-тельно.

Почему Генеральские пляжи – генеральские?

После войны (с 1947 по 1972 год) на этой территории располагались военный полигон по воздушному обеспечению испытаний ядерного и водородного оружия ВВС СССР и аэродром.

Эти места тщательно охранялись и для местных жителей бухты (закрытые пляжики) были недоступны – купались в них генералы и люди высоких чинов.

Сейчас в них купаются любители уединённого отдыха и красоты. В некупальный сезон людей здесь практически не встретишь, разве что рыбаков или свободных художников – фотографов и киношников (летом 2016 года одна из бухт Генеральских пляжей стала съёмочной площадкой фильма «Скиф», теперь местные жители оставшиеся хижины называют скифской деревней, а фотографы проводят здесь тематические съёмки).

одна из бухт Генеральских пляжей стала съёмочной площадкой фильма «Скиф»



Но перед тем как спуститься к бухтам нужно прогуляться по территории степи. Она входит в «Караларский заповедник», который получил статус природоохранной зоны 30 лет назад.

Охраняемая территория – 6 806 га – это 68,06 км2, для сравнения – площадь Керчи – 108 км2.

Про Караларскую степь знают во всём мире

Организация по охране птиц BirdLife International включила степь в список важнейших территорий для сохранности редких видов.

Кого здесь можно встретить, если вглядеться в ковыльник или поднять глаза в небо?

Рыженького огаря, черноголового хохотуна, дрофу и стрепета

(последних можно увидеть и на страницах в Красной книге). Как рассказал эколог Роман ЗИМНУХОВ, сейчас на территории заповедника на зимовке более 10-ка особей стрепета и более 600 дроф.

Дрофа – это самая крупная травоядная птица Евразия, в Караларской степи живут особи, которые достигают 18 кг, а живут до 55 лет.

Интересно, что к дрофе нельзя применить пословицу «как с гуся вода», их перья не смазываются жиром, и, в холодное время года, мокрые перья могут покрыться льдом из-за чего птицам труднее летать.

Дрофа – птица, которая любит уединение, к ней, ближе чем на 300 метров подойти нельзя.

А если смотреть под ноги, важно не наступить на сольпугу или тарантула (эти пауки могут и укусить). Среди разнотравья или возле камней прячутся желтопузики (крымские ящерицы), бывает стрекочет степная гадюка.

Кто плавает в Азовском море?

Рыбалка на территории степи разрешена. Можно ловить на удочку (закидушку) не более чем с двумя крючками. Если вы собираетесь охотиться на бычков, кефаль, хамсу, камбалу с моря – необходимо иметь разрешение на плавсредство.

А ещё экологи напоминают о том, что территория Караларского заповедника – пограничная зона, здесь ежедневно инспектируют, поэтому рекомендуют носить с собой паспорт.

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