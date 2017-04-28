Что ждёт керчан 8-9 мая

День Победы Керчь будет праздновать традиционно масштабно и на протяжении нескольких дней. Так, 8 и 9 числа керчан ждут различные мероприятия.

Для того, чтобы не пропустить самое интересное, редакция KerchINFO.com публикует полный список мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Керчи в 2017 году.

8 мая 2017 г.

10.00 Возложение цветов к памятным местам:

Приморский парк

пос. Капканы

Буй на городской набережной

19.00-22.00 Факельное шествие:

19.00-20.00 — Построение колонн

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20.00-20.30 — Движение к подножью г. Митридат (ул. Советская – Адмиралтейский проезд – ул. Театральная – подножье горы Митридат – Обелиск Славы)

20.30-21.30 — Движение колонны по Митридатской лестнице

21.30 — Театрализованное представление с элементами исторической реконструкции «Не прервется память поколений» на горе Митридат

22.00 — Праздничный фейерверк

9 мая 2017 г.

ул. Кирова

10.00 -11.00 — Праздничный Военный парад ко Дню Победы, прохождение военных парадных расчетов

11.00 — Акция «Бессмертный полк»

11.30 — Возложение цветов к Пантеону Славы участниками акции «Бессмертный полк»

гора Митридат

12.00 — Торжественная церемония возложения цветов к Обелиску Славы. Праздничный митинг

12.30-15.00 — Солдатский привал и праздничная концертная программа

«Где же вы теперь, друзья-однополчане!»

Сквер Мира (площадка перед театром Пушкина)

13.00-15.00 Международная патриотическая акция «Рекорд Победы»:

Показательные выступления спортивных клубов города

Акция «Рекорд Победы»

Выступление ВИА «Аверс»

16.00-22.00 Праздничная программа «Слава тебе – победитель солдат!»:

16.00-18.00 — Фестиваль песни «Поклонимся Великим тем годам»

18.00-20.00 — Концертная программа с участием городских духовых оркестров (батл)

18.50 — Всероссийская единая Минута молчания

20.00-22.00 — Праздничная концертная программа «Слава тебе – победитель солдат!»

Генмол

22.00 Военный салют

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