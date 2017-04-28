Что ждёт керчан 8-9 мая

День Победы Керчь будет праздновать традиционно масштабно и на протяжении нескольких дней. Так, 8 и 9 числа керчан ждут различные мероприятия.
Для того, чтобы не пропустить самое интересное, редакция KerchINFO.com публикует полный список мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Керчи в 2017 году.
8 мая 2017 г.
10.00 Возложение цветов к памятным местам:
Приморский парк
пос. Капканы
Буй на городской набережной
19.00-22.00 Факельное шествие:
19.00-20.00 — Построение колонн
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20.00-20.30 — Движение к подножью г. Митридат (ул. Советская – Адмиралтейский проезд – ул. Театральная – подножье горы Митридат – Обелиск Славы)
20.30-21.30 — Движение колонны по Митридатской лестнице
21.30 — Театрализованное представление с элементами исторической реконструкции «Не прервется память поколений» на горе Митридат
22.00 — Праздничный фейерверк
9 мая 2017 г.
ул. Кирова
10.00 -11.00 — Праздничный Военный парад ко Дню Победы, прохождение военных парадных расчетов
11.00 — Акция «Бессмертный полк»
11.30 — Возложение цветов к Пантеону Славы участниками акции «Бессмертный полк»
гора Митридат
12.00 — Торжественная церемония возложения цветов к Обелиску Славы. Праздничный митинг
12.30-15.00 — Солдатский привал и праздничная концертная программа
«Где же вы теперь, друзья-однополчане!»
Сквер Мира (площадка перед театром Пушкина)
13.00-15.00 Международная патриотическая акция «Рекорд Победы»:
Показательные выступления спортивных клубов города
Акция «Рекорд Победы»
Выступление ВИА «Аверс»
16.00-22.00 Праздничная программа «Слава тебе – победитель солдат!»:
16.00-18.00 — Фестиваль песни «Поклонимся Великим тем годам»
18.00-20.00 — Концертная программа с участием городских духовых оркестров (батл)
18.50 — Всероссийская единая Минута молчания
20.00-22.00 — Праздничная концертная программа «Слава тебе – победитель солдат!»
Генмол
22.00 Военный салют
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