Цифровое телевидение в Крыму завтра заработает по-новому

С завтрашнего дня Российская телевизионная и радиовещательная сеть начинает работать по новым параметры цифровой эфирной трансляции телеканалов на полуострове. В течение пяти дней сеть меняла формат вещания, изменения заметили читатели КерчьИНФО – количество каналов сразу сократилось.

Сегодня в редакцию позвонил пенсионер Валерий Иванович, который очень недоволен отсутствием двух десятков телеканалов: «У меня было 27 каналов, теперь осталось только 7. Поинтересовался я у ещё таких людей, у которых такого же типа цифровые тюнеры, коснулось не всех, а только однотипных. Эта ситуация мне не очень нравится. Я пенсионер, у меня телевизор постоянно работает в дежурном режиме. Почему молча сделали и не оповестили? А ведь они нанесли мне урон, как и тысячам таким же, которые покупали этот приёмник».

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Однако, филиал РТРС «РТПЦ Республики Крым» ещё 15 декабря на своём сайте опубликовал объявление об изменениях, рассказав, что они для улучшения качества сигнала: «Владельцам некоторых моделей приемников необходимо будет обновить программное обеспечение. В частности, это относится к моделям марок Strong и Trimax. Для обновления ПО можно воспользоваться инструкцией либо обратиться к производителям оборудования».

По словам мужчины, сейчас стоимость услуги перепрошивки оборудования повысилась с 300 рублей до 700 рублей. Однако, возможно это сделать самостоятельно.

Инструкции по обновлению двух видов тюнеров:

Trimax TR-2012 HD (обновление до версии v.1.012) Инструкция по обновлению

Strong 8500 (обновление до версии v.1.6.7) Инструкция по обновлению

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