Cтройка в Керченском проливе спровоцировала рост численности дельфинов

Строительство моста в Крым увеличило численность дельфинов в Керченском проливе: в отдельные дни специалисты фиксировали в акватории более тысячи этих млекопитающих. Экологи объясняют это улучшением условий охоты дельфинов на сингиля и лобана. Количество рыбы в районе стройки выросло в 10 раз.

«Дельфины без преувеличения стали спутниками строительства. Во время ихтиологических исследований в ноябре 2016 года общая численность дельфинов в акватории Керченского пролива превышала 1000 голов, в том числе около 200 черноморских афалин», — рассказала ведущий инженер по охране окружающей среды ФКУ Упрдор «Тамань» Оксана Фурсова со ссылкой на результаты экомониторинга, проводимого специалистами научно-исследовательских институтов по трассе строительства.

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В целом же по численности преобладали дельфины-белобочки: за сутки наблюдений их насчитывали до 800 особей. Азовки (морские свиньи) встречались со стороны Азовского моря, на входе в Керченский пролив, держались небольшими группами по 6-12 голов, а общее количество особей этого вида составляло 300-400.

Специалисты называют зафиксированную численность дельфинов высокой. Эти млекопитающие регулярно встречаются в акватории Керченского пролива, но условия минувшей осени оказались более привлекательны, чем обычно.

Дело в том, что количество рыбы в районе строительства увеличилось примерно в 10 раз по сравнению с осенью 2015 года. «Исследователи связывают такой рост с увеличением кормовой базы за счет активного развития морской растительности на сваях моста», — пояснила Фурсова.

В Таманском и Динском заливах в период проведения исследований были отмечены представители 10 видов рыб: барабуля, ставрида, бычок-кругляк, бычок-травяник, бычок-песочник, бычок-мартовик, лобан, сингиль, хамса и скат морской кот. При этом миграция сингиля и лобана во время строительства моста сосредоточилась у границ Керчь-Еникальского канала. Это позволило дельфинам эффективнее охотиться на мигрирующих рыб в этом районе моря.

Несмотря на активные строительные работы, трасса моста остается и точкой сосредоточений мигрирующих и зимующих видов птиц.

«Для сохранения популяций птиц, в том числе редких, на компенсационных участках установлено почти 90 плотов, кормушек и искусственных гнездовий. Район строительства продолжает оставаться важным узлом сосредоточения мигрирующих и зимующих видов птиц, — рассказала эколог службы качества компании «СГМ-Мост» Екатерина Азарова. — Зарегистрировано значительное увеличение видового состава куликов, обнаружены крупные скопления лысухи, установлен высокий уровень численности многих видов чайковых птиц, в том числе видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Краснодарского края».

Ревизия и поддержка пернатых на этих территориях будет выполняться не только на этапе строительства Крымского моста, но и в процессе его эксплуатации.

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«В целом экологический мониторинг, проведенный в течение 2016 года, свидетельствует об отсутствии значительных воздействий строительства на окружающую среду. Зафиксированные изменения носят временный характер и находятся в рамках допустимого, — отметила ведущий инженер по охране окружающей среды ФКУ Упрдор «Тамань» Оксана Фурсова. – Такой результат говорит о выполнении строителями всех природоохранных мероприятий, снижающих воздействие на окружающую среду, учтенных в проектной документации».

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань»

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