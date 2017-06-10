Цветущая Керчь после дождя (фото)

Цветы каждого, даже самого черствого и циничного человека, делают, пуст самую чуточку, но радостнее. Быть может поэтому говорят, что весной и летом человек испытывает больше счастья, чем осенью и зимой.

Керчь окутана ковром из цветов. Самые разные виды, оттенки, формы. Прогуливая по Керчи, без труда можно начитать до 20 разных цветов.

Сегодня, 10 июня, на город спустился дождь. Хрупкие цветы под тяжелыми каплями дождя выглядят еще более трогательно и мило.

Приятно неспешно прогуляться по родному городу, после летнего дождя, вдыхая терпкий аромат цветов. В такие момент кажется, что время останавливается и эти секунды блаженства и умиротворения будут длится вечно.

Фото: Людмила Бахарева

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