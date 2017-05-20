Цветущее дерево дракона в Керчи (фото)

Изначально дерево павлония растили в Китае. Оно много веков славилось своей красотой и качественной древесиной. На родине его прозвали «Дерево императрицы» и «Сапфировое дерево».

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Однако дерево относится к семейству драконовых деревьев, от чего его часто называют дерево Дракона.

В Керчи это дерево красуется в центре города — на площади им. Ленина, радуя горожан и гостей города. Правда не многие знают, что проходят мимо столь необычного для нашей местности дерева.

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