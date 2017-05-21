Цветущий берег Керчи (фото)

Весна – период, когда природа просыпается от длительного сна. Природа укрывается зеленым убранством и радует людей феерией насыщенных красок.

Несмотря на то, что в этом году весна в Керчь пришла дождливая, а местами даже морозная, те редкие солнечные дни радуют горожан по-особенному.

Читайте: Цветущее дерево дракона в Керчи (фото)

А какой непревзойдённый вид открывается вдоль морского побережья! Голубая морская гладь перекликается с зеленной травой, в которой где нигде виднеются полевые цветы. Такие места заставляют по-новому посмотреть на все, что тебя окружает и с новой силой полюбить родной город.

Другие актуальные новости Керчи читайте на сайте KerchINFO.com.

Фото: Людмила Бахарева

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

