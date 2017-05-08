Цветы героям: в Капканах почтили память солдат

В преддверии Дня Победы по городу проходят торжественные возложения цветов к памятникам воинов, павших за Родину.
Сегодня, 8 мая, состоялась церемония возложения цветов к памятнику воинам Великой Отечественной войны в посёлке Капканы.
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Почтить память героев собрались местные жители, школьники, военнослужащие и представители власти.
После возложения цветов и декламирования стихотворений, посвящённых великой Победе, традиционно прозвучала минута молчания.
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