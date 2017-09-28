Дальнобойщики не остались один на один со стихией

Шторм и ураганный ветер нарушили слаженную работу паромов, которые обеспечивают пассажирское и грузовое сообщение Крыма и материковой России.

Разбушевавшийся шторм парализовал движение паромов по Керченскому проливу. Уже более 40 часов на двух берегах множество машин ожидают улучшения погодных условий, чтобы переправиться на другую сторону. Для того, чтобы дальнобойщики в ожидании хорошей погоды чувствовали себя уверенно и комфортно перевозчик, коммерческая грузовая линия ООО «Крымская транспортная логистическая компания», организовала ряд мероприятий по обе стороны пролива.

С момента начала шторма компанией усилена работа диспетчерской службы. 24 часа в сутки на служебных автомобилях диспетчера объезжают накопительные площадки в Керчи и на территории порта Кавказ (149-ый километр), места парковки транспортных средств и информируют водителей по насущным вопросам, связанным с переправой, дают инструкции о дальнейших действиях дальнобойщиков, сообщают телефон колл-центра, который работает также в круглосуточном режиме. Операторы многоканального телефона 8-800-222-1188 владеют актуальной информацией по ситуации на паромной переправе и готовы подсказать водителю, что делать в той или иной ситуации.

Читайте: Шторм на переправе: в Керчи работает штаб оперативного реагирования

Тем дальнобойщикам, которые «попали в плен» к стихии есть возможность не только сходить в туалет, но и бесплатно принять душ, постирать одежду и, конечно же, вкусно и сытно поесть. Всем водителям ООО «КТЛК» выдает талоны, по которым в специальных местах можно получить комплексный завтра, обед и ужин.

Цифровые мониторы, установленные в кассах компании, выдают актуальную информацию по прогнозу погоды, возможному времени отправления паромов и их дальнейшее расписание движения. Отметим, что согласно прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия на полуострове сохранятся до 29 сентября.

Таким образом, ни один водитель, ожидающий улучшения погоды и ожидающий начала движения паромов через Керченский пролив, не остался один на один со стихией.

На грузовой паромной линии «Порт Кавказ» — «Керченский рыбный порт» — «Порт Кавказ» в режиме ожидания находятся три парома: «Мария», «Лаврентий» и «Победа», которые при благоприятных погодных условиях за сутки могут перевезти до 700 автотранспортных средств.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

