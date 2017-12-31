Дед Мороз, Санта Клаус и Йоулупукки: кто приносит подарки под елку детям из разных стран?

Поиграем в ассоциации. Что первое приходит вам на ум, когда слышите словосочетание «Новый год»? Елка? Бой курантов и подарки? А может быть Дед Мороз? Но это у нас, в России. А как кличут заграничных «дедов морозов»?



В США, Канаде и Великобритании подарки под елку приносит Санта Клаус. Добрый старичок одет в красную курточку, отороченную белым мехом, и в красные шаровары, а на голове носит красный колпак.

В Финляндии новогоднего деда называют Йоулупукки, а в Эстонии – Йыулувана. Они носят высокий конусообразный колпак, длинные волосы и красную одежду. Сказочных героев окружат гномы.

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Шведским детям повезло больше всех. К ним приходят сразу два «деда мороза»: сутулый дед с шишковатым носом — Юлтомтен и карлик Юлниссаар. Подарки они оставляют не под елкой, а на подоконниках.

Главным героем китайского Нового года является Шо Хин (Шэн Дань Лаожэн), а в Японии – Одзи-сан.

Отличились итальянцы: к ним в новогоднюю ночь приходит не добродушный дед, а старушка Бефана. Она влетает в дом через дымоход и приносит подарки только послушным детям, а капризным достается зола.

В Испании детвора ожидает Папу Ноэля, в Колумбии – Папу Паскуаля, в Австрии – Сильвестра, на Кипре – Святого Василия, а в дома Камбоджи приходит Дед Жар.



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