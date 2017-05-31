Декор вашего дома с салоном-магазином Caravaggio: свежие решения и итальянское качество

Вам нужны свежие решения для вашего интерьера? Салон-магазин декоративных материалов Caravaggio представляет вашему вниманию наиболее широкий ассортимент товаров, для реализации любой вашей идеи.

Здесь вы найдете все, чего душа пожелает: для декора стен представлен широкий выбор материалов и фактур. Это и классика – венецианская штукатурка, имитирующая мрамор и натуральный камень. Это и современные эффекты металлического листа, различных пород дерева, а также эффект бетона.

Кроме того, вашему вниманию представлены разнообразные изделия из полиуретана (багеты, карнизы, колонны, арки, молдинги). Все материалы итальянского производства.

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Салон-магазин декоративных материалов Caravaggio – это решение всех задач по декорированию вашего дома или офиса. В этом вам помогут высококвалифицированные специалисты, которые помогут подобрать материал и завершить ремонт от А до Я. К каждому клиенту находится индивидуальный подход, кроме того доставка от салона-магазина до вас – бесплатная.

Решение задачи по декорированию ваших апартаментов ждет вас по адресу: г. Керчь, пер.Кооперативный 26, ТЦ «Мегацентр», 3-й этаж, павильон №308.

Контактный телефон: +7 (978) 816-94-76.

В интернете: mycaravaggio.ru

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