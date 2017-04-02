Дело движется: жителям Нижней Цементной слободки помогают готовить документы

Вопрос о переселении жителей Нижней Цементной слободки в новые дома до сих пор открыт, но дело уже давно сдвинулось с «мертвой» точки и продолжает набирать обороты. Так, вчера в горсовете Керчи прошло совещание при участии заместителя председателя правительства Республики Крым Павла Королева, начальника Госкомрегистра Татьяны Романовой, заместителей главы администрации г. Керчи, а также самих жителей Нижней Цементной слободки.

Власти прекрасно понимают, в каких условиях живут люди, и всячески способствуют решению вопроса о расселении. На совещании было отмечено, что на сегодняшний день есть план действий, готовятся документы. Кроме того в Госкомрегистре для слободчан организован «зеленый коридор». В управлении имущественных и земельных отношений их также принимают без очереди.

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Как только законодательный вопрос будет решен, у всех жителей Нижней цементной слободки будет по полному пакету документов на их соственность. Ну а пока, редакция KerchINFO.com напоминает, что решение о переселении — политическое и вопрос о переселении в новые дома — вопрос времени. Редакция продолжит следить за ходом событий.



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