Дело Писарева со всеми доказательствами передали в суд

Управлением по расследованию особо важных дел ГСУ Следственного комитета России по РК завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации города Керчи.

Сергея ПИСАРЕВА задержали сотрудники УФСБ после передачи взятки за содействие в заключении администрацией города договоров аренды и купли-продажи земельных участков. Речь идет о двух участках: на Аршинцевской косе и на улице Театральной.

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По данным следствия, вечером 21 июня 2016 года обвиняемый получил от гражданина взятку в размере 50 тысяч долларов США (3 208 500 рублей). После этого он был задержан оперативниками.

«В ходе расследования уголовного дела следователями была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемого к совершению преступления», — сообщают в пресс-службе Следкома.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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