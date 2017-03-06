День бесплатной юридической помощи в Керчи

В Керчи в течении дня можно будет получить бесплатную юридическую помощь. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РК.
По всему Крыму 17 марта будет проходить День бесплатной юридической помощи, приуроченный ко Дню Воссоединения. Керчь не стала исключением.
Керчане смогут воспользоваться услугой по адресу: ул. Советская, 12.
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Получить бесплатную юридическую консультацию приглашаются все желающие.
Следует отметить, что с момента воссоединения Крыма с РФ у жителей региона возникает большое количество вопросов касательно юридической сферы. Однако не у всех есть возможность регулярно получать консультацию у частных юрисконсультов, а проблемных вопросов меньше не становится.
Следовательно, подобная акция сможет помочь жителям города получить профессиональные разъяснения и консультацию.