День бесплатной юридической помощи в Керчи

В Керчи в течении дня можно будет получить бесплатную юридическую помощь. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РК.

По всему Крыму 17 марта будет проходить День бесплатной юридической помощи, приуроченный ко Дню Воссоединения. Керчь не стала исключением.

Керчане смогут воспользоваться услугой по адресу: ул. Советская, 12.

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Получить бесплатную юридическую консультацию приглашаются все желающие.

Следует отметить, что с момента воссоединения Крыма с РФ у жителей региона возникает большое количество вопросов касательно юридической сферы. Однако не у всех есть возможность регулярно получать консультацию у частных юрисконсультов, а проблемных вопросов меньше не становится.

Следовательно, подобная акция сможет помочь жителям города получить профессиональные разъяснения и консультацию.



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