День физкультурника в Керчи: план мероприятий

Традиционно во вторую субботу августа в России празднуется День физкультурника. В этому празднику в Керчи пройдет ряд мероприятий.

День физкультурника отмечается с 1939 года, однако соответствующий указ был принял лишь 1 октября 1980 года. Праздник был введен для популяризации спорта и здорового образа жизни среди населения страны.

Сейчас этот праздник не утратил своей актуальности. Каждый год в городах России проходят различные спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника.

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Так, в Керчи пройдёт сразу три турнира:

9:00 — соревнования по плаванию среди детей на Водной станции

12:00 — блиц-турнир по шахматам в ДС «Судостроитель»

16:00 — турнир по стритболу на спортивной площадке городской набережной

Приходите поддержать юные таланты города!

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