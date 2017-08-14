День физкультурника в Крыму: футбол, волейбол и шахматы

Прошедшая в Крыму неделя ознаменовалась большим количеством спортивных событий. Республиканские спортсмены активно праздновали День физкультурника.

Традиционно во вторую субботу августа в России отмечают День физкультурника. Одной из основных задач введения праздника является популяризация спорта среди населения.

В связи с этим на прошлой недели в Крыму прошел ряд спортивных событий, среди которых: соревнования по футболу, волейболу, шахматам и другие активности.

10 августа в конференц-зале Республиканской федерации футбола Крыма состоялось заседание детско-юношеской футбольной лиги Крыма. На заседании присутствовали тренеры и представители детско-юношеских команд, спортивных школ и секций. На собрании Виктор Смигунов был избран новым председателем детско-юношеской футбольной лиги. Кроме того, состоялось обсуждение предстоящего спортивного сезона, в котором примут участие юные футболисты 2001 – 2009 года рождения.

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12 августа, в непосредственный праздник, посвященный спорту и здоровому образу жизни, прошло сразу несколько соревнований.

В Новопавловке состоялся футбольный матч между керченской командой «Океан» и симферопольской «ТСК-Таврия». Игра проходила в довольно быстром темпе и уже на восьмой минуте матча «ТСК-Таврия» открыла счет. Таким образом, контрольный матч «Океана» с «ТСК-Таврией» закончился поражением керчан со счетом 1:0.

В этот же день в Симферополе состоялся Суперкубок Премьер-лиги Крымского футбольного союза между ФК «Евпатория» и ФК «Севастополь». Матч окончился со счетом 1:3 в пользу севастопольцев.

В то же время в Керчи во Дворце спорта «Судостроитель» прошел шахматный блиц-турнир, в котором приняли участие 15 игроков. Первое место с результатом 13,5 очков из 14 занял Таборов Андрей. На пол очка отстал от него и занял второе место Сердюков Иван. Третье место с 12 очками у Абакарова Александра.

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На следующий день, 13 августа, на городском пляже города состоялись спортивные соревнования по волейболу. 10 команд соревновались за арбузы. Молодые спортсмены сражались с опытными игроками.

Таким образом, в Крыму праздник Дня физкультурника полностью выполнил свою роль: заставил спортивных керчан покинуть уютные дома и посвятить себя спортивной активности.

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