День города: подарки от керченских спортсменов

Сегодня Керчь празднует День рождения и принимает подарки. Спортивные секции поздравили с праздником любимый город и подарили свои показательные выступления. Надо сказать, это было впечатляюще и красиво!

В каждом виде спорта – своя яркая форма и обстановка. Точно не спутаешь кикбоксёра с каратистом, а айкидиста с акробатом. Секции групповых видов спорта выступали по очереди, под музыку и громкие аплодисменты и возгласы горожан.

Более сосредоточенная атмосфера была недалеко от Колеса обозрения, где проходил первый городской турнир по боксу на открытой площадке. Здесь, в основном, слышались команды тренеров: «на корпус посмотри, левой отработай» и монотонный голос рефери. Горожане же, в большинстве мужчины, негромко перешёптывались между собой.

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Юные спортсмены на всех площадках показывали свои умения ничуть не хуже взрослых мастеров.

Так, некоторые родители, после выступлений подходили к тренерам и узнавали, как можно записать своего ребёнка в ту или иную спортивную секцию.

Вообще, когда смотришь на спортсменов во время соревнования, понимаешь что, помимо силы физической, в нём есть огромная сила духа, которая сразу читается в глазах и притягивает.

Радостно, что в Керчи сами люди уделяют такое внимание спорту.

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