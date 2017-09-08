День города в Керчи: концерт обойдется в 6 миллионов рублей

Керчь активно готовится к празднованию Дня города. В этот раз торжества продлятся несколько дней. Однако, как стало известно, концерт в честь одного из главных праздников города влетит горожанам в копеечку.
На портале государственных закупок РФ появилась информация о заключении контракта на предоставление «услуги по организации концерта День города».
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Заказчиком выступает Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской центр культуры и досуга».
Максимальная (начальная) стоимость контракта — 6 200 000,00 рублей. Финансирование осуществляет бюджет муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым.
Напомним, День города в Керчи будет праздноваться 16 и 17 сентября. На протяжении двух дней в городе запланировано масса концертов, однако кульминацией праздника станет торжественная программа вечером 17 сентября:
20.00-21.00 – Концертная программа группы «Трубецкой»
21.00-22.00 – Гала-концерт с участием групп «Цветы»
22.00 – Праздничный фейерверк (гора Митридат).
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