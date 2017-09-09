День города в Керчи отметят песнями и стихами

В воскресенье, 17 сентября, в городской библиотеке Керчи состоится литературно-музыкальный вечер. Мероприятие будет приурочено празднованию Дня города.



Керченское литературное объединение «Лира Боспора» приглашает керчан и гостей города посетить культурное мероприятие «Мой любимый город».

На литературно-музыкальном вечере, который пройдет в центральной библиотеке им. В.Г. Белинского, со своими произведениями выступят участники литературного объединения.

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Также для выступлений приглашаются все творческие и талантливые керчане, неравнодушные к искусству.

Литературно-музыкальный вечер состоится 17 сентября в 15:00 в Керченской центральной библиотеке им. В.Г. Белинского.

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