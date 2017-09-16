День города в Керчи: праздник на набережной

В Керчи продолжается праздник Дня города. Набережная наполнена людьми. Горожане любуются разноплановыми выставками, принимают участие в спортивных мероприятие и просто отдыхают.

День города в этом году выдался для керчан наполненным различными событиями и развлекательными мероприятиями. Праздничная программа расписана с утра до позднего вечера.

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Днем в Парке культуры и отдыха, который расположен на городской набережной, прошел ряд соревнования между городскими спортсменами. За кубки сразились баскетболисты, волейболисты и боксеры. Все желающие, в свою очередь, смогли принять участие в борьбе на руках и проверить свои силовые возможности.

Свое мастерство продемонстрировали и керченские таланты. В центре города сосредоточились сразу несколько выставок: выставка-конкурс на лучшую цветочную композицию «Керчь – город цветов, город счастья и надежды!!!!» при участии образовательных учреждений города, выставка голубей, фестиваль национальных кухонь «Хорошо сидим!», фестиваль эстрадной песни «Песни над проливом», выставка здоровья «Новый старт».

Стоит отметить, что вечером жителей и гостей города ожидает большой концерт на сцене возле водной станции:

19.45-20.45 – Концертная программа Найка Борзова, г. Москва

20.45-21.00 – Экспериментальный театр GEFESTshow. Световое шоу, г. Евпатория

21.00-22.00 – Гала – концерт группы Стаса Намина «Цветы», г. Москва

22.00 – Праздничный фейерверк (гора Митридат)

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