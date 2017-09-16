День города в Керчи: праздник на Войкова

В Керчи во всю проходит празднование Дня города. Для гостей и горожан работают сразу несколько площадок с развлекательными программами.

Одной из них является праздник на площади возле МБУДО «ДШИ им. Р.В. Сердюка».

На месте установлена сцена, на которой один за другим радуют зрителей творческие коллективы города всех возрастов: от мала, до велика.

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Также вблизи сцены разместилась выставка прикладного искусства. На ней представлены лучшие работа юных керчан.

Важно отметить, что отдельное место в выставке отведено Керченскому мосту. То как его видит юное поколение отражено в красочных картинах.

В целом на площадке царит дружественная атмосфера: все поздравляют друг друга с праздником, подпевают выступающим и громко аплодируют.

Напомним, что праздничные мероприятия в честь празднования Дня города Керчь продлиться весь день.

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