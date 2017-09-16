День города: выставка фото-клуба Пантикапей

Сложно сказать, что керчане любят больше, фотографии или музыку. Наверное, оба этих направления одинаково сильно, иначе как объяснить такое количество радостных лиц у Ротонды? Здесь под мелодии городских детских оркестров, которые стали участниками музыкального фестиваля “Песни над проливом” открылась выставка фото-клуба Пантикапей.

За 40 лет своего существования фото-клуб успел открыться, закрыться и вновь возродиться. Любители фотографии в 2006 году решили, что клуб обязательно должен существовать – фотографам нужно встречаться, обмениваться мнениями и проводить совместные выставки. Сегодняшняя однодневная уличная экспозиция – результат работы клуба за последнее время. Здесь портреты, удивительные пейзажи (есть даже Керченский мост), макро-съемка и натюрморты 20-ти авторов-керчан.

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Председатель фото-клуба Пантикапей Валентин Коваленко, считает, что фотография – это возможность заглядывать в прошлое. Своего рода машина времени, которая в руках у каждого фотографа. “Мы фиксируем события, лица и целые эпохи”, – говорит Валентин Павлович.

А редакция КерчьИНФО продолжает фиксировать для вас лучшие моменты Дня города.

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