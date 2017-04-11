День освобождения Керчи: к вечному огню возложили цветы

Годы Великой Отечественной войны кровью высечены в памяти города-героя Керчь, который дважды был оккупирован вражескими силами. Несмотря на то, что раны, спустя 73 года, затянулись, керчане продолжают помнить о героическом времени и подвигах советских людей.

День освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков из года в год празднуется в городе. Сотни людей выходят 11 апреля на улицы города-героя, чтобы отдать дань памяти и уважения тем, кто отдал жизнь за Керчь.

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Сегодня, 11 апреля 2017 года, в сквер Славы пришли горожане, чтобы возложить цветы в память героев к Вечному огню.

Праздничные мероприятия продлятся в течение всего дня. Актуальные фоторепортажи с места событий ищите на сайте KerchINFO.com.

Возложение цветов в Керчи 11 апреля фото



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