День освобождения Керчи: керчане собрались у Братской могилы

В Керчи продолжаются мероприятия, посвященные Дню освобождения Керчи. Утром, 11 апреля, в Приморском парке школьники, учащиеся техникума и простые керчане собрались у Братской могилы, чтобы возложить цветы в память о героях, которые пали, защищая Керчь в военные годы.

Из года в год керчане приходят к памятникам, братским могилам и обелискам славы, чтобы минутой молчания и букетом цветов выразить благодарность тем, кто отдал свою жизнь за мирное небо над головой.

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Напомним, что в течение всего дня в Керчи будут проходить памятные мероприятия. Репортажи с места событий ищите на сайте KerchINFO.com.



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