День освобождения Керчи: план мероприятий

Дню освобождения Керчи от фашистских захватчиков в этом году исполниться 73 года. Для жителей города 11 апреля — знаменательная дата и её из года в год керчане привыкли праздновать масштабно. 2017 год не станет исключением.

Редакция KerchINFO.com публикует список мероприятий, приуроченных к этому празднику.

09:00 — митинг и возложение цветов к Вечному Огню в сквере Славы

10:00 — автопробег «Дорогами Победы»

12:00 — патриотическая акция «Поезд Победы» на привокзальной площади железно-дорожного вокзала Керчи

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В администрации города отмечают, чтобы все запланированное удалось, задействованные службы, управления и отделы должны сработать чётко и слаженно. Для этого были даны соответствующие поручения структурным подразделениям.

План мероприятий ко Дню освобождения города-героя Керчи от фашистских захватчиков

9 апреля

10.00 Морвокзал -пос. Огоньки. Автопробег «Спасибо деду за победу!»

10 апреля

9.00 пос. Эльтиген пос. Аджимушкай городская набережная пос. Капканы. Возложение цветов к памятным местам и братским могилам

14.00

ДК «Корабел» Торжественное собрание по случаю празднования Дня освобождения города-героя Керчи от фашистских захватчиков

14.30 ДК «Корабел» Показ спектакля «Птицы белые мои»

11 апреля

9.00 Сквер Славы. Возложение цветов к Вечному огню, митинг

9.15-9.45 Троллейбусный парк — Приморский парк. Автопробег с участием реконструкторов военно-исторических клубов – участников акции «Дорогами Победы»

10.00 Приморский парк. Возложение цветов к Братской могиле.

10.45 Привокзальная площадь. Прибытие реконструкторов военно-исторических клубов – участников акции «Дорогами Победы» на Привокзальную площадь

11.00 Привокзальная площадь. Торжественная встреча почетных гостей, руководства города с ветеранами и участниками акции «Дорогами Победы»

11.30 Привокзальная площадь. Прибытие Поезда Победы. Экскурсии по ретро-поезду

11.35 Привокзальная площадь. Праздничная программа «Керчь фронтовая»:

выставка ретро-техники;

солдатский привал;

работа полевой кухни;

угощение «солдатской» кашей.

19.30 пос. Опасное. Патриотическая акция «Зажги свечу»



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