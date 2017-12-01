День памяти неизвестного солдата пройдёт в Керчи 3 декабря

День памяти неизвестного солдата в Керчи перенесли на воскресенье, 3 декабря. Ранее совместное мероприятие Восточно-Крымского Историко-Культурного музея-заповедника и Лицея искусств было запланировано на сегодня.
Как сообщили в музее, на массовую перевозку детей нужно получить разрешение: «Перенесли из-за безопасности детей. В воскресенье, в 12 часов всё, что было запланировано на сегодня – проведём».
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Также на 3 декабря было запланировано перезахоронение воинских останков на Эльтигене. Однако, по информации сотрудников музея, это мероприятие тоже перенесли на керченское воинское кладбище.
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