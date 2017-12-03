День памяти неизвестного солдата в Керчи

В День памяти неизвестного солдата на Керченском воинском кладбище нашел покой 21 советский солдат. Почтить память погибших воинов собрались представители городской администрации и общественных организаций Керчи, а также школьники и все неравнодушные местные жители.

Церемония перезахоронения останков погибших во Второй Мировой войне советских солдат началась с литургии, которая была проведена керченским православным священником и городским имамом.

Слова благодарности за мирное небо над головой, добытое силой духа и героизмом бесстрашных воинов Советского Союза, выразили Глава городской администрации Сергей БОРОЗДИН, заместитель председателя горсовета Ольга СОЛОДИЛОВА, заместитель Совета ветеранов города Федор КОЗЛОВ, а также помощник военного комиссара г. Керчи и Ленинского района Юрий МИЛОВАНОВ.

После официальной части мероприятия все присутствующие почтили память героев минутой молчания.

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Сегодня, 3 декабря, в День памяти неизвестного солдата, на Керченском воинском кладбище были перезахоронены останки 21 советского воина. Останки солдат, боровшихся за независимость нашей страны, были обнаружены военно-патриотическим поисковым отрядом «ДОСААФ» России «КРЫМ-ПОИСК».

Советские воины были найдены в нескольких местах Керченского полуострова.

Останки 11 человек поисковики обнаружили в районе Голубиной бухты в поселке Маяк. При этом были найдены 2 личных опознавательных знака с данными на младшего сержанта Ткача Василия Зиновьевича 1916 г.р. и красноармейца Куликова Григория Васильевича 1920 г.р. Также был найден помазок с надписью: «Филиппов В.М.».

Кроме того, сегодня предались земле останки 6 неизвестных солдат, 2 из которых были найдены в районе кургана «Госпитальный», 2 – в районе завода «Альбатрос» и еще 2 – в районе северо-восточной окраины Керчи.

Также останки героев были найдены при проведении работ на территории Центральных Аджимушкайских каменоломен, в районе «завала Янгуразова», здесь также был найден 1 опознавательный знак – медальон-смертник с данными на курсанта Глебкина Филиппа Севастьяновича 1920 г.р.

Слова благодарности за победу выразили ученики керченского Лицея искусств.

Закончилось мероприятие церемонией погребения останков советских героев. По традиции каждый присутствующий бросил 3 горсти земли в могилу не вернувшихся с войны солдат.

День памяти неизвестного солдата в Керчи 2017

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