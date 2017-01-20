75 лет назад, в январе 1942 года, в Керчи трагически оборвалась жизнь способного и смышленого подростка. Посмертно юный разведчик Володя Дубинин был награжден орденом Красного Знамени. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

20 января сотрудники отдела истории Великой Отечественной войны Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Климчук В.А. и Турусов Р.В. провели мероприятие «Улица младшего сына» для учащихся 6 и 7 классов гимназии №2 им. В.Г. Короленко.

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Когда на экране появилось изображение памятника В. Дубинина и зазвучала песня о нем, лица ребят стали сразу сосредоточенными и серьезными. Ведь, некоторые из них не слышали эту песню никогда. Старший научный сотрудник Валентина Александровна Климчук рассказала ребятам о пионерах — героях Крыма и Керчи: Вите Коробкове, Павлике Ларишкине, Зине Подольской, керчанках Вале Таран и Вале Ивановой и многих других пионерах и школьниках, ставших в годы войны настоящими героями. Затем м.н. сотрудник Ростислав Турусов рассказал о детстве В. Дубинина и его участии в боевых действиях партизанского отряда им. И. Сталина в Старокарантинских каменоломнях, о его подвиге и гибели.

Участники мероприятия с волнением слушали рассказ о В Дубинине, о посвященной юному герою книге Л. Кассиля и М. Поляновского «Улица младшего сына». С большим интересом они смотрели отрывки из фильма с одноименным названием. Много новых и удивительных фактов о своих ровесниках военной поры узнали ребята. Завершилось мероприятие просмотром видеоклипа «Победный май», главными героями которого тоже являются ровесники гимназистов. На глазах у многих ребят были слезы.

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