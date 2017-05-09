День Победы в Керчи: ливень застал на Митридате

Концертную программу на горе Митридат остановил ливень. Сотни людей не могут покинуть гору из-за сильного дождя.

Сегодня Керчь празднует знаменательный праздник Победы над немецко-фашистскими войсками. Традиционно в нашем городе в этот день проходит военный парад, после которого на главной достопримечательности города — горе Митридат, проходит торжественный концерт и солдатский привал.

В этот раз погода внесла свои коррективы в план мероприятий. Если с утра светило теплое, по-настоящему весеннее солнце и парад прошел на ура, то уже в обед погода изменилась.

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В разгар торжества на горе Митридат пошел проливной дождь.

Он сковал всех, кто не поленился подняться на гору, и вот уже некоторые время не отпускает керчан. Людям пришлось прятаться под навесами, деревьями и натягивать на голову куртки.

Тем, кому повезло больше, спрятались с машинах.

Однако важно отметить, что ливень не смог испортить настроения. Промокшие, но с улыбками на лицах, керчане и гости города надеются, что вскоре дождь прекратится и можно будет продолжать праздновать столь важный для города-героя День Победы.

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