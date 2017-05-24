День Победы в Керчи: праздник мужества и отваги

Несмотря на то, что День Победы уже прошёл, керчане до сих пор вспоминают военный парад и масштабную акцию «Бессмертный полк».

Керчь — не только самый древний город России, но и один из самых отважных, ведь на его счету героические сражения, жизнь в оккупации и героические подвиги горожан.

Читайте: День Победы в Керчи: ливень застал на Митридате

Поэтому праздник Победы для керчан — особенный. На мероприятия в этот день выходят тысячи жителей города, а некоторые даже приезжают из других мест.

В Военном параде Победы в 2017 году приняли участие 900 военных и 20 единиц боевой техники. А колонна патриотической акции «Бессмертный полк» и вовсе впечатлила своим масштабом: с портретами своих героичесих предков вышли около 10 тысяч человек.

Видео: Людмила Бахарева

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

