День пожилого человека в Керчи: награды нашли своих героев

В Керчи стартовали праздничные мероприятия в честь Дня пожилого человека. В рамках торжества были награждены

Ежегодно, 1 октября, во всей России празднуется День пожилого человека. В этот день, как правило, проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе. Общественные организации и фонды устраивают в этот день различные благотворительные акции.

Керчь также не осталась в стороне. На протяжении нескольких дней в городе пройдут различные концертные программы и акции в честь праздника.

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Сегодня, 29 сентября, в культурном центре им. Ю. Богатикова по инициативе общественной организации ветеранов состоялся прздничный концерт. Его посетили первые лица города.

Так, глава муниципального образование городской округ Керчь Николай Гусаков с трибуны произнес теплые слова поздравления для всех пожилых керчан, а некоторых из них наградил за особенные заслуги.

«Вы – хранители лучших традиций, достойный пример патриотизма, преданности делу, мужества и чести. Наш общий долг – обеспечить вам гарантированную социальную защиту, чтобы не только в праздники, но и каждый день вы чувствовали себя спокойно и уверенно. Будьте здоровы на долгие годы, счастья вам, любви близких людей, тепла и благополучия», – отметил Николай Сергеевич.

Также состоялась торжественная церемония награждения керчан за активную жизненную позицию, участие в жизни города и заслуги перед родиной.

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