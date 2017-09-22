День пожилых людей: чего ждать керчанам

Вскоре, 1 октября 2017 года, Россия будет поздравлять всех пожилых граждан с Международным Днем пожилых людей. К этому дню в Керчи пройдут различные мероприятия.
ГБУ РК «КЦСО г.Керчь» приглашает на мероприятия, посвященные Международному дню пожилого человека:
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Так же, по инициативе общественной организации ветеранов в Керчи будет проведено городское мероприятие, посвященной этой дате. Мероприятие пройдет 29 сентября в 14:30 в культурном центре им. Ю. Богатикова по адресу: ул. Свердлова, 2-й этаж. На мероприятие приглашаются ветераны, активисты ветеранского движения. После торжественного собрания будет дан концерт.
Приглашаем всех керчан принять участие в поздравлении людей старшего поколения с этим светлым праздником уважения и почета.
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