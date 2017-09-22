День пожилых людей: чего ждать керчанам

Вскоре, 1 октября 2017 года, Россия будет поздравлять всех пожилых граждан с Международным Днем пожилых людей. К этому дню в Керчи пройдут различные мероприятия.

ГБУ РК «КЦСО г.Керчь» приглашает на мероприятия, посвященные Международному дню пожилого человека:

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29 сентября 2017г. в 10:30 в социально-реабилитационном отделении (г.Керчь, ул. Еременко, 9, стадион “Им. 50 лет Октября”, южная трибуна) состоится концерт хорового коллектива «Ретро плюс» для пожилых людей (художественный руководитель Черныш Раиса Степановна);

02 октября 2017г. в 10.00 литературный видио-час посвященный Международному дню пожилого человека “Славим возраст золотой” пройдет в отделении дневного пребывания № 1 (г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 53,каб 416);

29 сентября 2017г. в 10.00 праздничный концерт учеников школы искусств им. Р.В. Сердюка состоится в отделении дневного пребывания № 2 (г. Керчь, ул. Сморжевского, 1);

Все отделения организуют сопровождение подопечных на городские мероприятия, посвященные Международному дню пожилого человека;

Организовано привлечение волонтеров – студентов и школьников образовательных учреждений для поздравления подопечных по месту проживания.

Так же, по инициативе общественной организации ветеранов в Керчи будет проведено городское мероприятие, посвященной этой дате. Мероприятие пройдет 29 сентября в 14:30 в культурном центре им. Ю. Богатикова по адресу: ул. Свердлова, 2-й этаж. На мероприятие приглашаются ветераны, активисты ветеранского движения. После торжественного собрания будет дан концерт.

Приглашаем всех керчан принять участие в поздравлении людей старшего поколения с этим светлым праздником уважения и почета.

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