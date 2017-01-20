В Керчи состоялся праздничный концерт в честь Дня Республики Крым. Желающих было настолько много, что некоторым пришлось стоять.

Торжественное собрание и праздничный концерт в честь Дня Республики Крым в этом году перенесли в зал культурного центра имени Богатикова.

Культурное мероприятие открыли выступления городских чиновников. Торжественные речи со словами поздравления произнесли: глава администрации города Владимир Подлипенцев, заместитель председателя керченского городского совета Николай Гусаков и командир керченской роты народного ополчения Александр Сазонов.

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После этого гостей радовали творческие коллективы города.

Воспитанник театральной студии «Своя игра» Матвей Гришанов впечатлил присутствующих патриотическим стихом про Крым, вокальный ансамбль «Мечта» растрогали гостей песней о возвращении Крыма в Россию. Также зрителей развлекали таланты шоу-балета «Алиска», шоу-балета «Культурная революция», театр танца «Магия», а также народный хор «Боспор».

В целом, все, кто нашёл время, и посетил праздничное мероприятие, остались довольны и получили заряд позитивной энергии на долгое время.

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