День России в Керчи: все музеи будут работать

Несмотря на праздник, все керченские музеи будут работать. В рамках фестиваля «Боспорские агоны» будут открыты уникальные выставки. Не пропустите!

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12 июня 2017 года в честь Дня России во всех музеях ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» отменен выходной день (понедельник-единый выходной день музеев Керчи) и работают по обычному графику: Историко-археологический музей, Картинная галерея, Лапидарий, Технологическая модель склепа Деметры, Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен, Музей истории Эльтигенского десанта, Царский и Мелек-Чесменский курганы.

В историко-археологическом музее и Картинной галерее посетителей ожидают 4 новые выставки, открытые в рамках фестиваля «Боспорские агоны».

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