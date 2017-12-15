День рождения – как праздник: шоу-рум OksAnna проведет крутую вечеринку!

Керченский шоу-рум «OksAnna» на этой неделе отмечает День рождения. Магазину женской одежды исполняется два года! На свой праздник организаторы приглашают всех-всех-всех в ночной клуб «Lime», где и пройдёт празднование!

Яркую атмосферу вечера будут создавать один из лучших ведущих Крыма Андрей АНТОНЕНКО вместе с ди-джеем Евгением ПРУЧКОВСКИМ. Гостей и постоянных клиентов магазина ждёт увлекательная шоу-программа, розыгрыш мехового изделия и много сюрпризов!

Для участия в розыгрышах подарков от организаторов и партнеров необходимо присутствовать в этот вечер на мероприятии, ведь призы будут разыгрываться по контрамаркам.

В программе праздника также показ коллекций от магазина OksAnna fur fashion house и магазина Oksana shoes, которые представит модельное агентство Mega photo day. Специальным гостем и партнером вечера станет Игорь ДИШКАНТЮК.

Смотрите: Магазину “OksAnna” – 1 год! ВИДЕО

Если вы по каким-то причинам не сможете присутствовать на праздничном вечере, празднование Дня рождения можно будет посмотреть на сайте КерчьИНФО, который будет вести он-лайн трансляцию прямо из клуба.

Шоу-рум «OksAnna» приглашает на праздник всех!

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