День смеха и радости в студии «Ваш праздник»

В студии «Ваш праздник» при центре развития личности «Гармония» 1 апреля устроили настоящий праздник смеха, веселья и радости для детей. Малыши и дети постарше отлично провели время и зарядились хорошим настроением на неделю вперед.

В студии «Ваш праздник» при ЦРЛ «Гармония» прошёл незабываемый праздник под названием «СМЕХО Party». Маленьким гостям удалось побывать на Весёлой ферме вместе с коровкой Муркой и пёсиком Дружком.

Их друзей немного старшего возраста отправили в сказочное путешествие с Пеппи Длинный Чулок.

На празднике царила атмосфера радости и веселья. Раздавался детский смех и отовсюду были видны улыбки. Дети могли вдоволь потанцевать, поиграть и пошалить, ведь в наше время глобальной компьютеризации так важно привить детям умение развлекаться и отдыхать без гаджетов.

Напоследок организаторы веселья устроили шикарное бумажное шоу, которое никого не оставило равнодушным!

Если вы хотите подарить своим детям настоящее и незабываемое приключение, звоните и заказывайте самые лучшие в Керчи утренники и праздник для Ваших деток +7-978-085-22-40

Все новости центра развития личности «Гармония» вы можете узнать в их группе вконтакте: https://vk.com/garmoniya_kerch или в группе студии «Ваш праздник» https://vk.com/prazdnik_kerch



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