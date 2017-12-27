День спасателя в Керчи: предупредить, спасти, помочь

Сегодня свой профессиональный праздник отметили сотрудники МЧС. В Малом зале ДК «Корабел» прошло торжественное мероприятие. Лучшие из лучших были награждены почетными знаками и грамотами.

Ежегодно 27 декабря отмечается День сотрудников МЧС. Уже по сложившейся традиции в Керчи проходит торжественное мероприятие посвященное этому празднику.

На концерте продемонстрировали интересный сюжет, где спасатели рассказали о своей нелегкой работе. Каждая должность по особенному важна. Все начинается с диспетчера, который принимает тревожный звонок. Он берет на себя самый главный удар. Это первый спасатель, который узнает о происшествии. От уровня его знаний и подготовки зависит дальнейшая работа МЧС.

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«С детства я мечтала попасть в МЧС. Мой папа начинал с обычного пожарного. Дальше он повышал свою квалификацию и дослужился до оперативного дежурного», – рассказывает диспетчер спасательной службы.

Сотрудники МЧС рассказали каким должен быть спасатель:

«С одной стороны это призвание. Должно быть желание помочь, спасти. Не все смогут. Важно уметь поддержать человека, быть добрым и отзывчивым. Быть искренним. Наша работа заключается в желании этим заниматься».

В ходе мероприятия состоялось торжественное награждение отличившихся сотрудников МЧС. Глава керченской Администрации Сергей БОРОЗДИН выступил со словами поздравления и благодарности. Он отметил нелегкий труд спасателей:

«Видно что вы семья. Это действительно те люди, которые друг друга всегда поддерживают и помогают. Говорить «труд» про вашу работу – это не правильно. В мирное время в ежеминутно рискуете своими жизнями. Буквально сегодня, объезжая город около 7 утра, увидел как ваши ребята сидят на крыше и тушат на Войково пожар. Город даже еще и не узнал об этом пожаре, а вы его уже потушили. Это действительно благородная специальность»

Трогательным было выступление детей керченских спасателей. Они показали настоящий спектакль и рассказали, что хотят быть похожими на своих родителей – такими же смелыми, отважными, ответственными, добрыми и отзывчивыми.

За хорошим лидером Петром ПАНАСЕЦКИМ стоит одна большая сплоченная команда – лучшая в Крыму.

Вы – не ангелы, люди земные. Что избрали профессией подвиг!

В этот день на площади ДК «Корабел» представлена выставка спасательной техники, вооружения и спецодежды. Каждый мог сфотографироваться рядом с машинами и даже внутри. А спасатели побывали в роли экскурсовода.

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