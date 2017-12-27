День спасателя в Керчи: секреты пожарной машины

В Керчи отметили День спасателя. В честь праздника на площади перед ДК «Корабел» была представлена большая выставка спасательной техники. Один из сотрудников МЧС рассказал журналистам КерчьИНФО о всех секретах пожарной машины.

Многие в детстве мечтали о большой красной пожарной машине. Но не каждый знает, как она устроена на самом деле. Сегодня Журналисты КерчьИНФО узнали о всех подробностях работы спасателей на пожарном автомобиле «Урал».

Своеобразную экскурсию нам провел Старший инструктор по вождению пожарного автомобиля 15-ой пожарной части прапорщик Олег ВИХРОВ.

«Это автомобиль «Урал». У него полный привод – 6х6. В него помещается 6 кубов воды и 400 литров пены. Когда мы приезжаем на пожар двигатель автомобиля работает все время, ставим на ручной тормоз. Весь состав выходит для выполнения задания. И водитель в том числе. Он такой же спасатель как и вся команда», – рассказывает прапорщик.

Читайте: День спасателя в Керчи: предупредить, спасти, помочь

Позади водителя находится отсек боевого расчета. Здесь размещается отряд спасателей. Вместо спинки сидений специальное приспособления для размещения баллонов с сжатым воздухом.

Когда состав готов приступить к устранению пожара открываются отсеки с пожарно-техническим вооружением.

«В рукавном отсеке находятся рукава разного диаметра – от 77 до 51. Все рукава стандартной длинны 20 метров. Второй отсек с переходниками, пожарные стволы. Здесь же находятся рукавные зажимы. Если рукав порвался или обрубился, на это место ставится специальный зажим», – пояснил Олег ВИХРОВ.

Далее команда переходит к пожарному насосу. Ближе к кабине находится цистерна. Открываются кран из цистерны, заполняем насос водой. После команды начальника караула начинается процесс подачи огнетушащих веществ через выкидные патрубки.

Так происходит сложный процесс ликвидации пожара. Но спасатели делают это быстро и слажено.

Важно, что при пожаре первая задача не потушить огонь, а спасти людей! Команда получает информацию о том, есть ли люди в опасной зоне. Тогда уже быстро, грамотно и четко планируется спасательная операция.

Также, журналисты КерчьИНФО познакомились с боевой одеждой пожарных. Мы даже смогли ее примерить. Боевая одежда очень важная часть снаряжения спасателя. Именно от ее качества и соблюдения правил использования зависит жизнь самого пожарного.

Вся выставка привлекла керчан разных возрастов. Особенно интересно было маленьким мальчикам и взрослым мужчинам.

Сотрудники МЧС – люди, которые ежедневно спасают жизни людей рискуя собственной. Они – настоящие герои нашего времени.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

