День ВДВ в Керчи: как это было

По Керчи продолжаются мероприятия, приуроченные ко Дню Воздушно-десантных войск. Десантники возложили цветы к нескольким памятникам.

Сегодня, 2 августа, в России традиционно празднуют День ВДВ. Как правило, с утра по всей стране проходит возложение цветов к знаковым местам в память о павших героях-десантниках.

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Керчь не стала исключением. С 10:00 часов по городу начались различные торжественные мероприятия, приуроченные к празднику.

Керченским филиалом РОО ВДВ «Союз десантников Крыма» было организовано возложение цветов в сквере афганцев и у памятника десантникам на ул. Набережной.

Присутствующие почтили память павших героев и прослушали от командира инструктаж о правилах поведения в общественных местах.

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