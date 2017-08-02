День ВДВ в Керчи: как это было

По Керчи продолжаются мероприятия, приуроченные ко Дню Воздушно-десантных войск. Десантники возложили цветы к нескольким памятникам.
Сегодня, 2 августа, в России традиционно празднуют День ВДВ. Как правило, с утра по всей стране проходит возложение цветов к знаковым местам в память о павших героях-десантниках.
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Керчь не стала исключением. С 10:00 часов по городу начались различные торжественные мероприятия, приуроченные к празднику.
Керченским филиалом РОО ВДВ «Союз десантников Крыма» было организовано возложение цветов в сквере афганцев и у памятника десантникам на ул. Набережной.
Присутствующие почтили память павших героев и прослушали от командира инструктаж о правилах поведения в общественных местах.
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