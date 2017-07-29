День ВДВ в Керчи: план мероприятий

Приближается День воздушно-десантных войск. В честь этого праздника в городе-герое Керчь пройдёт праздничные мероприятия. Вот уже много лет этот праздник отмечают именно 2 августа неспроста. Именно в этот день в далеком 1930 году в ходе учений Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек.

После этого войска этого рода начали массово разворачиваться по всей стране.

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Керченский филиал РОО ВДВ «Союз десантников Крыма» также подготовил ряд мероприятий, приуроченных к празднику:

10:00 – сбор у мемориальной доски В.Ф. Маргелову у здания ДОСААФ, возложение цветов.

10:30-11:00 – показательное выступление курсантов ВПК ДОСААФ «Эльтиген»;

11:30-12:30 – возложение цветов в сквере афганцев и у памятника десантникам на ул. Набережной;

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