День влюбленных в «Камелоте»

В Диско-холле «Камелот» прошло праздничное мероприятие, посвящённое Дню всех влюблённых.

Жители и гости города, которые уже нашли свою вторую половинку и те, кто ещё только в поиске, собрались в диско-холле, чтобы в романтической атмосфере праздника отметить этот день.

Специально к празднику администрацией «Камелота» была разработана увлекательная развлекательная программа. Гостей развлекала живая музыка, вкусные блюда от шеф-повара и позитивные конкурсы от Наталии Пушиной.

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Такой вечер не мог пройти без выступление артистов и трогательных поздравлений. Так, все присутствующие в зале стали свидетелями признания в любви и предложения руки и сердца одной из влюбленных пар этого вечера.

Гости «Камелота» смогли насладиться обществом друг друга, весело провести время, забыв о том, что за окном — морозы и метель. Для одиноких керчан это была отличная возможность завести приятные знакомства и, быть может, встретить свою любовь.

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